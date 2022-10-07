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Bir insanın kaç arkadaşı olmalı? İşte yapılan araştırmanın sonucu...

İngiltere'de bir insanın kaç arkadaşının olması konusunda yapılan araştırma dikkat çekti

Bir insanın kaç arkadaşı olmalı? İşte yapılan araştırmanın sonucu...
07 Ekim 2022 Cuma 11:02

İngiltere’de yapılan bir araştırma sağlam ve kalıcı dostluklar kurulmasının formülünü inceledi. Oxford Üniversitesi’nde görevli Ordinaryüs Profesör Robin Dunbar önderliğinde yapılan araştırmada 2 bin yetişkine arkadaşlıkları ile ilgili sorular soruldu.

Ankete katılanların sonuçlarını değerlendiren bilim insanları sağlam ve yakın bir arkadaşlık kurmak için kişilerin birlikte 34 saat geçirmesinin yeterli olduğunu açıkladı.

Uzmanlar da arkadaşlığın sağlam olması için bu 34 saatin 6 aylık bir süreç içine yayılmasının daha verimli olacağını da dile getirdi.

Dunbar bireylerin hayatları boyunca 150 anlamlı ilişki kurabileceğine dikkat çekerken, “İnsanların 5 çok yakın arkadaşı, yaklaşık 15 iyi arkadaşı, 50 sosyalleştiği arkadaşı ve kabaca 150 tanıdığı olabilir” dedi.

Dunbar ayrıca, “Arkadaşlık, psikolojik ve fiziksel sağlığımızı etkileyen en önemli faktörlerden biridir” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #ingiltere #arkadaş #araştırma #kaç arkadaş
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