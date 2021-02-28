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Bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu!

Nevşehir'de, 3 çocuk annesi Pınar Can (33), kaldıkları otel odasında, erkek arkadaşı Halis D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu!
28 Şubat 2021 Pazar 09:35

Olay, dün akşam saatlerinde şehir merkezindeki bir otelde meydana geldi. Otel odasında kalan Halis D. ve sevgilisi Pınar Can arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis D., cebinden çıkardığı bıçakla genç kadını bıçakladı. Sesleri duyan otel görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otel odasına gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 çocuk annesi talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Halis D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #nevşehir #kadın cinayeti #bıçaklama
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