Bir kadın daha isyan etti: Sesim duyulmazsa ben de öleceğim

Bolu'da, gördüğü şiddet ve kumar bağımlılığı nedeniyle boşanma davası açtığı eşi E.İ.'den sürekli ölüm tehditleri aldığını söyleyen 1 çocuk annesi Cansu İrki (31), cep telefonu kayıtlarını dinletti. E.İ. kayıtlarda, "Hepinizi kör bıçakla keseceğim. 3-5 gün yatarım 6'ncı gün yine dışarıdayım. Bu seni son uyarışım" diye tehditlerde bulunurken, Cansu İrki, "Sesim duyulmazsa ben de öleceğim" dedi

Bolu'da yaşarken 2019 yılında E.İ. ile evlenip, Antalya'ya taşınan Cansu İrki, hamileyken eşinden şiddet görmeye başladı. İrki doğum yaptıktan 1 yıl sonra hem gördüğü şiddet hem de kumar oynaması ve ailesine maddi olarak sahip çıkmaması nedeniyle E.İ.'den boşanmaya karar verdi. Cansu İrki, boşanma kararını E.İ.'ye söylediğinde yine şiddet gördü. Bunun üzerine durumu polise bildiren İrki, gelen memurların korumasıyla Antalya'dan otobüse binip, Bolu'ya geldi. İrki, Bolu'da boşanmak için mahkemeye başvururken, haberi alan E.İ. Bolu'ya geldi. E.İ., iddiaya göre boşanmalarına neden olduğunu öne sürdüğü kayınvalidesini darbetti. İrki'nin annesi E.İ.'den şikayetçi oldu. İrki'nin açtığı boşanma davası, Bolu Aile Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşma, E.İ.'nin katılmaması nedeniyle ertelendi.

Cansu İrki, boşanma aşamasında olduğu E.İ.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve bu tehditlerini onun da bilgisi dahilinde kayda aldığını, boşanma davası dosyasında bunların da olduğunu söyledi.

'HEPİNİZİ KESECEĞİM, 3-5 GÜN YATARIM, 6'NCI GÜN YİNE DIŞARIDAYIM'

​E.İ.'nin cep telefonu konuşmalarını kaydeden Cansu İrki, bu kayıtları DHA muhabirine dinletti. Kayıtlarda eşini ve ailesini kesmekle tehdit eden E.İ., şunları söylüyor:

"Şaka yapmıyorum, hepinizi keseceğim. Kör bıçakla keseceğim. Çocuğumun ölüsünü öpeyim ki sana en büyük yemin. 3-5 gün yatarım 6'ncı gün yine dışarıdayım. Bu seni son uyarışım. Bu işin şakası yok. Ben sizin beklemediğiniz gün geleceğim."

'ÇOCUĞUM ÇIĞLIĞIMI DUYMASA BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Evlendikten sonra şiddet görmeye başladığını ve hamileyken de dayak yediğini söyleyen İrki, birçok hastalığa yakalandığını kaydederek, "Çalışmıyor, sanal kumar oynuyor. Madde bağımlılığı var. Çalışma hırsı yok. İşe gidiyor öğlen geliyor ve çalışmanın ona göre olmadığını söylüyor. Çünkü kumar oynuyor. Daha sonrasında ben boşanmak istediğimi söyledim. Çünkü bana düzen kurmayacaktı. Benim ayrılmak istememin sebebinin annem olduğunu düşünerek annemi darbetti. Öldüresiye de dövdü. Tehditleri devam ediyor. Öldüresiye dövdüğü için, aileme zarar vermesin diye ben arkasından gitmek zorunda kaldım. Arkasından gidince de olmadı. Düzen tutturamadık. Baktım böyle olmayacak 'anlaşmalı olarak boşanalım' dedim, o da kabul etti. Bu o dönemde beni oyaladı. Ben de eşyaları toplayıp Bolu'ya gelecektim. Eve çocuğu görmek için geldi. Bir şey yapmayacağını söyleyince ben de kapıyı açtım. Benim eşyaları hazırladığımı görünce beni dövmeye başladı. Öldürecekti beni. Çocuğum 'İmdat' sesime uyanınca bıraktı. Çocuğum uyanmasaydı beni öldürecekti. Benim telefonumu ve evin anahtarını alarak çıkıp gitti. Ben de bu zaman zarfında balkona çıktım. Yoldan geçen birine seslendim. Polisi aradık. Polis gelip bizi aldı. Hastane ve darp raporundan sonra özel hiçbir eşyamı alamadan Bolu'ya geldim."

'BİZİ ÖLDÜRECEĞİNİ, KESECEĞİNİ SÖYLÜYOR'

E.İ.'nin tehditlere devam ettiğini söyleyen Cansu İrki, "Bizi öldüreceğini, keseceğini söylüyor. Çocuğu vermezsek bizim beklemediğimiz an bizim karşımıza çıkıp öldüreceğini söylüyor. Konuşurken de onun bilgisi dahilinde ses kaydı aldım. Ben ne yaparsam yapayım bu adam elini kolunu sallayarak geziyor. Kendisi de '3 gün 5 gün yatarım 6'ncı gün ben yine dışarıdayım. Ben yine yapacağımı yapacağım' diyor" diye konuştu.

'BEN DE ÇOCUĞUMUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Ölmek istemediğini ve yakınlarının da tehlikede olduğunu dile getiren Cansu İrki, "Bu adam elini kolunu sallayarak gezmesin. Ben ölmek istemiyorum. Benim annem öldürülsün istemiyorum. Diğer televizyonlarda çıkanlar gibi ben de çocuğumun gözü önünde ölmek istemiyorum. Birileri benim sesimi duysun. Bir şekilde bu adam cezasını almalı. Almadığı takdirde ben de öleceğim diğer kadınlar gibi. Sesim duyulmazsa ben de öleceğim. Ben sesimi bu şekilde duyurmaya çalışıyorum ama kimse benim sesimi duymuyor. Belki benim çocuğum annesiz kalacak, belki de ben annesiz kalacağım" dedi.