Bir kadın evinde boğazı kesik halde ölü bulundu!

Hakkari'de, 2 çocuk annesi Muhbet.C. (31), evinde boğazı kesik halde ölü bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Muhbet C'nin eşi ve 1 şüpheliyi gözaltına aldı

Bir kadın evinde boğazı kesik halde ölü bulundu!
25 Ocak 2023 Çarşamba 09:10

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bulak MahalLesi Kayacan Caddesi'ndeki 4 katlı Apartma'nın en üst katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Murat C., eşi Muhbet C'yi evde boğazı kesik halde bulduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhbet C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphe üzerine evde bulunan Murat C. ile 1 kişiyi gözaltına aldı. Muhbet C.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #hakkari #kadın #cinayet #ölü
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