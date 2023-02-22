“Bir Kira Bir Yuva” kampanyası Halk TV’de milyonlara ulaşacak

22 Şubat Çarşamba günü Halk TV ekranından yapılacak özel yayınla milyonlarca depremzede için yeni bir umut kapısı aralanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası işbirliğiyle yürütülen “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenecek özel gecede toplanacak bağışlarla depremzedelerin barınma sorununun çözümüne katkı sağlanması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Dayanışmayı büyütmek bizlerin elinde, gelin hepimiz gücümüzü birleştirelim. Depremzede vatandaşlarımıza kucak açalım” dedi.



11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrasında barınma sorununa çözüm bulmak için İhtiyaç Haritası ile “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasını başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışmayı büyütüyor. Kira yardımı yapmak veya boş durumdaki evini depremzedelere açmak isteyenleri, barınacak eve ihtiyacı olanları birkirabiryuva.org sitesi üzerihden buluşturan kampanya için bu kez ekran başından Türkiye’ye ve dünyaya çağrıda bulunulacak.

22 Şubat Çarşamba akşamı Halk TV’de canlı yayımlanacak “Bir Kira Bir Yuva Özel” programına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra birbirinden değerli sanatçılar, gazeteciler, siyasetçiler, dünyanın farklı ülkelerinden belediye başkanları da katılacak. Özel yayın saat 20.00'de başlayacak.



Desteği büyütmek bizim elimizde

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Haritası’nın deprem felaketi sonrasında “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasını başlattığını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Halkımız çok büyük bir felaket, çok büyük bir acı yaşadı. Bugün bizlere düşen bölgedeki gözü yaşlı kardeşlerimize kucak açmak. Bu karda kışta onları sokaklarda, perişan halde bırakmamak. Bugün itibariyle Bir Kira Bir Yuva kampanyamıza verilen destek miktarı 18 milyon liraya yaklaştı” dedi.

22 Şubat’ta Halk TV’de yapılacak “Bir Kira Bir Yuva” özel yayını ile kampanyayı uluslararası boyuta taşıyacaklarını belirten Başkan Soyer, “Kira yardımı talep eden ve durumunu belgelendiren depremzedelere 10’ar bin liralık kira desteği vermeyi hedefliyoruz. Kampanyada bağışta bulunanlar bağışlarını doğrudan depremzedenin hesabına yatırıyor. Biz sadece aracılık yapıyoruz. Gelin gücümüzü birleştirelim. Dayanışmamızı büyütelim. Depremzede vatandaşlarımıza kucak açalım” diye konuştu.