ARTIK DAHA ÇOK AĞRIYACAK!
ARTIK DAHA ÇOK AĞRIYACAK!
0
ÜNLÜ OYUNCULAR EVLENDİ
ÜNLÜ OYUNCULAR EVLENDİ
0
USTA OYUNCUDAN ACI HABER
USTA OYUNCUDAN ACI HABER
0
ÇOCUKLARDA HİKİKOMORİ ARTTI!
ÇOCUKLARDA HİKİKOMORİ ARTTI!
0

Bir kişi kaldırımda ölü bulundu!

Edirne’nin Keşan ilçesinde Selahattin D. (50), park halindeki otomobilinin yanındaki kaldırımda, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Selahattin D.’nin intihar ettiği değerlendiriliyor

Bir kişi kaldırımda ölü bulundu!
29 Haziran 2021 Salı 14:18

Olay, saat 10.30 sıralarında Yeni Mahalle Yusuf Çapraz Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede park halinde bulunan 59 FJ 952 plakalı otomobilin yanındaki kaldırımda bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz halde yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bacakları arasında tabanca bulunan ve üzerindeki kimlikten isminin Selahattin D. olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan ilk incelemede, Selahattin D.'nnin tabanca ile başına ateş ederek intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #ölüm #ölü bulundu #kaldırım cinayet
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: Türkiye şu an Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerinden biri
Sonraki Haber
Sivas Katliamı’nın 28. yıldönümünde iki şairin izinde
İki kardeşin istismarında sanıkların tahliye edilmesi tepkilere neden oldu!
İki kardeşin istismarında sanıkların tahliye edilmesi tepkilere neden oldu!
0
KTO Karatay Üniversitesi personel alımı
KTO Karatay Üniversitesi personel alımı
0
MEF Üniversitesi öğretim elemanı alacak
MEF Üniversitesi öğretim elemanı alacak
0
AYM Başkanı Arslan: Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği yerde...
AYM Başkanı Arslan: Mahkemelerin adalet arayışına cevap veremediği yerde...
0
Birlikte gezdikleri kişi rahatsızlanınca ölüme terk edip kaçtılar!
Birlikte gezdikleri kişi rahatsızlanınca ölüme terk edip kaçtılar!
0
Ölen bebeğini böyle taşıdı!
Ölen bebeğini böyle taşıdı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.