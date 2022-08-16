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Bir kişi parkta ölü bulundu!

Adana'da sabah saatlerinde parka gidenler kameriyede hareketsiz yatan bir kişi ile karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler şahsın 34 yaşındaki Mehmet Özşahin olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Kameriyedeki masanın üzerinde bulunan astım ilaçları ise dikkat çekti

Bir kişi parkta ölü bulundu!
16 Ağustos 2022 Salı 10:03

Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki bir parkta sabah saatlerinde ahşap kameriyenin önünde hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Özşahin olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi. Kameriyedeki masanın üzerinde ise astım ilaçları olduğu görüldü. Mehmet Özşahin’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #park #ölüm #ölü bulundu
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