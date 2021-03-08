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Bir müzisyen daha intihar etti!

İşsizlik nedeniyle meydana gelen intiharlara bir yenisi daha eklendi. Osmaniye'de bir müzisyen işsizlik yüzünden intihar etti

Bir müzisyen daha intihar etti!
08 Mart 2021 Pazartesi 13:35

Pandemi süreci nedeniyle işyerlerinin kapalı olması vatandaşları intihara sürüklüyor.

İşsiz kaldığı için intihar edenler listesine bir isim daha eklendi. Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Osmaniye'de bir müzisyen, geçinemediği için intihar etti.

39 yaşında ve piyanist olduğu öğrenilen Yusuf Karayiğit, pandemi dönemindeki yasaklar yüzünden işsiz kaldı. Geçim sıkıntısı yaşayan Karayiğit, intiharı seçti.

Etiketler; #intihar #işsizlik #pandemi #müzisyen intihar
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