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Bir PKK'lı yönetici daha etkisiz hale getirildi!

Bir PKK'lı yönetici daha etkisiz hale getirildi!
30 Kasım 2022 Çarşamba 10:25

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi, 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1990'lı yıllarda örgüte İngiltere'den katılan Fatma Onur, PKK'nın silahlı kanadında uzun yıllar faaliyet gösterdi. Örgütün istihbarat yapılanması 'NLP' içinde 2016'da sözde sorumlu seviyeye getirilen Onur, teröristlere eğitim verdi. Irak ve Suriye'de örgütün istihbarat sorumluları arasında yer alan Onur, özellikle Süleymaniye bölgesi ve kırsalında güvenlik güçlerine karşı yaptığı çok sayıda eylemden dolayı MİT'in hedef listesine girdi. Onur'un faaliyetlerinin deşifresi amacıyla detaylı çalışma başlatan MİT, Kandil'den Sincar'a gizli göreve gönderildiğini ve burada istihbari faaliyetlerinin gizlenmesi için sözde finans sorumluluğuna getirildiğini tespit etti. Harekete geçen MİT, Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla Onur'u etkisiz hale getirdi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #mit #pkk #haber
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