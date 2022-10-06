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Bir polis daha intihar etti!

Bir polis daha intihar etti!
06 Ekim 2022 Perşembe 08:51

İstanbul Şişli'e bir polis memuru emniyet müdürlüğü binasında kendini vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin intiharı sonrası Emniyet Teşkilatı Sendikası ise polisin intihar mektubunu sosyal medyada yayınladı


Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru E.S., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki boş bir odada, silahıyla kendine ateş etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan E.S., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis memuru E.S.’nin 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek aldığı belirtildi. E.S.’nin uzman eşliğinde yapılan görüşmeler sonucunda, görevine devam etmesinde sakınca görülmediğinin belirlendiği ifade edildi. Polis memuru E.S.’nin böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edildiği, bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğü’nce maddi ve manevi destekte bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, "Tüm teşkilat mensuplarımızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İNTİHAR MEKTUBU SOSYAL MEDYADA

Sosyal medyada ise Emniyet Teşkilatı Sendikası isimli bir hesap polisin intihar mektubunu yayınladı. Mektupta intihar eden polis memuru, maruz kaldığı mobbingi anlatırken, bu yüzden kanser olduğunu da belirtiyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #polis #şişli #intihar #polis intiharları #son dakika #haber
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