Bir şehir sular altında kaldı!

Şanlıurfa ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yağışlarda ekili araziler sular altında kalırken, ahırlarda bulunan çok sayıdaki küçükbaş hayvan ise öldü.

Şanlıurfa’da önceki akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. İftar saatinde evleri ve iş yerlerine giren suları tahliye eden vatandaşlar, tepkilerini çektikleri videolarla sosyal medyada paylaştı. Göle dönen sular içersinde güçlükle ilerlemeye çalışan araçların bulunduğu yollarda vatandaşlar, alt yapı eksikliğinden yakındı.

EKİLİ TARLALAR SULAR ALTINDA KALDI

Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de su altında kaldı. Ekili tarlaların da hasar gördüğü bölgedeki çiftçiler için iş makineleri seferber oldu. Sağnak yağışların durmasının ardından belediye ekipleri, logarları temizlemeye başladı.