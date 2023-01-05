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Biraya zam geldi! En ucuz bira 33 lira oldu!

Biraya zam geldi! En ucuz bira 33 lira oldu!
05 Ocak 2023 Perşembe 09:45

Yeni yılda zam yağmuru devam ediyor. Zamlanan ürünlerden biri de bira oldu. En ucuz biranın fiyatı 33 liraya yükselirken, yüksek alkollü bir biranın fiyatı ise 60 lira oldu


2023 yılı için alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlenmişti. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince biranın fiyatı yüzde 35 oranında arttı.

Zam sonrası en ucuz biranın fiyatı 22 TL'den 33 TL'ye yükseldi. 28 liraya satılan biralar ise 38 TL'ye çıktı.

30 liraya satılan bir başka bira çeşidinin fiyatı ise 45 TL oldu. 44 TL'ye satılan yüksek alkollü bir biranın fiyatı ise 60 TL oldu.

Etiketler; #bira #zam #haber
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