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Biruni Üniversitesi 69 kişi alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü 69 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Biruni Üniversitesi 69 kişi alacak
16 Temmuz 2021 Cuma 11:45

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Biruni Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitenin web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan için başvurular 16 Temmuz ile 30 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır.


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