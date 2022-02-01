Biruni Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Biruni Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" alınacaktır.



İlan için başvurular 1 Şubat 2022 ile 15 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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