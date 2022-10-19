Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü 35 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Biruni Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alımı yapacak.

İlan için başvurular 18 Ekim ile 1 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitenin web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

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