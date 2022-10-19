TÜRK KAHVESİ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
TÜRK KAHVESİ ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
0
BAYRAK GERGİNLİĞİ!
BAYRAK GERGİNLİĞİ!
0
BELGESELE İLGİNÇ SANSÜR!
BELGESELE İLGİNÇ SANSÜR!
0
KONSERDE ŞOK ÖLÜM!
KONSERDE ŞOK ÖLÜM!
0

Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü 35 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak
19 Ekim 2022 Çarşamba 10:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Biruni Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alımı yapacak.

 

İlan için başvurular 18 Ekim ile 1 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitenin web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 6 kişi alacak
Sonraki Haber
TRT'de belgesele sansür!
Türk Kahvesi zirveyi bırakmıyor
Türk Kahvesi zirveyi bırakmıyor
0
Gaziantep'te kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü
Gaziantep'te kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü
0
Dünya Şampiyonası'nda bayrak gerginliği!
Dünya Şampiyonası'nda bayrak gerginliği!
0
Amasya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 20 yaralı
Amasya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 2 ölü, 20 yaralı
0
TRT'de belgesele sansür!
TRT'de belgesele sansür!
0
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 6 kişi alacak
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 6 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.