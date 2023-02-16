Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Biruni Üniversitesi öğretim üyesi alacak
16 Şubat 2023 Perşembe 13:03

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Biruni Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İlan Başlama Tarihi: 11.02.2023
İlan Bitiş Tarihi: 25.02.2023

İlanın detayları için tıklayınız.

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