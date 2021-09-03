GÖZTEPE'DE ŞOK GELİŞME!
GÖZTEPE'DE ŞOK GELİŞME!
0
PARFÜM KULLANANLAR DİKKAT!
PARFÜM KULLANANLAR DİKKAT!
0
ÜNLÜ SANATÇI KORONAYA YAKALANDI
ÜNLÜ SANATÇI KORONAYA YAKALANDI
0
USTA OYUNCUDAN ACI HABER!
USTA OYUNCUDAN ACI HABER!
0

Bisikletli çocuğu kurtarmak istediler öldüler!

Niğde'de bisikletiyle aniden yola çıkan küçük çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü her yerde aranıyor

Bisikletli çocuğu kurtarmak istediler öldüler!
03 Eylül 2021 Cuma 09:14

Kaza, Niğde'nin Bor Yolu Gözde Evleri önünde meydana geldi. Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61), küçük yaştaki bir çocuğun bisikletiyle aniden yola çıktığını görerek, çocuğu kurtarmak istedi. Bu sırada sürücüsü belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil, kadınlara çarparak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralı 2 kadını Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aytaş ile Özkul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, her yerde kaçan otomobil sürücüsünü arıyor.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #niğde #ölüm #kaza #bisikletli çocuk
Önceki Haber
Ekonomik büyüme vatandaşa hemen yansımayacak
Sonraki Haber
Bakan Koca: Hastaneye yatanların yüzde 90'ı tam aşı olmayan kişiler
3 kızını öldüren müezzin, disiplinsizlik yüzünden 'uyarı' almış!
3 kızını öldüren müezzin, disiplinsizlik yüzünden 'uyarı' almış!
0
Başından vurulu halde sağlık ocağına götürülen genç kadın öldü
Başından vurulu halde sağlık ocağına götürülen genç kadın öldü
0
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı
0
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4 kişi alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 4 kişi alacak
0
Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta alacak
Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta alacak
0
Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 kişi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 40 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.