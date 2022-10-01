BİSİKLETTE TANIŞINCA...
BİSİKLETTE TANIŞINCA...
0
ÖLEN KEDİSİNİ GÖMDÜ 2 SAAT SONRA...
ÖLEN KEDİSİNİ GÖMDÜ 2 SAAT SONRA...
0
KADIN ASTSUBAY SESİ İLE BÜYÜLEDİ
KADIN ASTSUBAY SESİ İLE BÜYÜLEDİ
0
MİDESİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
MİDESİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ...
0

Bisiklette tanışan çift, nikaha da bisikletle gitti!

Iğdır'da, bisiklet turunda tanışan öğretmenler Aslı Bağca (30) ve Yunus Sönmez (32), nikahlarına da bisiklet konvoyuyla gitti. Bir ömür beraberlik için 'evet' diyen çift, salondan yine bisikletleriyle ayrıldı

Bisiklette tanışan çift, nikaha da bisikletle gitti!
01 Ekim 2022 Cumartesi 12:34

Iğdır Yukarı Erhacı Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev Yunus Sönmez, atanmak için bekleyen edebiyat öğretmeni Aslı Bağca ile bisiklet turunda tanıştı. Bisiklet tutkunu olduklarını belirten Bağca ile Sönmez, bir süre arkadaşlık ettikten sonra evlilik kararı aldı. Iğdır Belediyesi nikah memurluğundan randevu alan Bağca ve Sönmez'in nikahları için arkadaşları bisikletleriyle konvoy oluşturdu. Sönmez ve Bağca da bisikletlerine binip arkadaşlarıyla salona kadar pedal çevirdi. Bisikletlerini salonun önüne bırakan çift, daha sonra nikah töreninde bir ömür mutluluk için 'evet' diyerek hayatlarını birleştirdi.

Bisiklet kullanmayı sevdikleri için nikahlarında da otomobil kullanmak yerine pedal çevirdiklerini söyleyen Yunus Sönmez, "Bisiklet, bizim hayatımızın bir parçası. Gündelik hayatta, hobi ve ulaşım aracı olarak kullanıyoruz. Bu özel günümüze de bisikleti dahil etmek istedik. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarımızla bisiklet sayesinde tanıştık. Bisiklet turlarında bir arada olduk. Arkadaşlar da bisikletleriyle bu özel günümüzde bizim yanımızda oldular. Gelinimizi aldık. Bisikletli konvoy şeklinde salona geldik" diye konuştu.

Aslı Bağca da "Biz de arkadaşlarımızla nikaha bisikletle gelmeye karar verdik. Çok mutluyum. Arabadan daha çok mutlu oldum diyebilirim. Bisiklet benim için daha kullanışlı ve güzel bir araç" dedi.

Nikah töreni sonrası yeniden bisikletlerine binen çift ve arkadaşları, mutluluklarını kent merkezinde konvoy yaparak paylaştı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ığdır #bisiklet #evlilik
Önceki Haber
Ölen kedisini gömdü, 2 saat sonra büyük şok yaşadı!
Sonraki Haber
Erdoğan'dan maaşlarla ilgili dikkat çeken açıklama! Ocak ayını işaret etti!
MHP'li isim saldırıda öldü! Cinayetin altından kan davası çıktı!
MHP'li isim saldırıda öldü! Cinayetin altından kan davası çıktı!
0
Kadın astsubay sesi ile büyüledi
Kadın astsubay sesi ile büyüledi
0
Erkek arkadaşından şiddet gören Rahime o anları anlattı!
Erkek arkadaşından şiddet gören Rahime o anları anlattı!
0
Gazi Üniversitesi 49 kişi alacak
Gazi Üniversitesi 49 kişi alacak
0
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 kişi alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 70 kişi alacak
0
Ölen kardeşinin başında uzun süre gözyaşı döktü!
Ölen kardeşinin başında uzun süre gözyaşı döktü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.