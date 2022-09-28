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Bitlis Eren Üniversitesi 15 kişi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 15 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Bitlis Eren Üniversitesi 15 kişi alacak
28 Eylül 2022 Çarşamba 10:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bitlis Eren Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.bitliseren.edu.tr adresinde mevcuttur.

 

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

İlan için başvurular 28 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 12 Ekim 2022 tarihinde son bulacaktır.


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