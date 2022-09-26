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Bitlis Eren Üniversitesi 28 kişi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 28 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Bitlis Eren Üniversitesi 28 kişi alacak
26 Eylül 2022 Pazartesi 10:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bitlis Eren Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 26 Eylül 2022 tarihi ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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