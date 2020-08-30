Bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşayan Memili Rüştüoğlu (70), bir hevesle bırakıp 42 yıl boyunca uzattığı bıyıkları ile katıldığı bıyık yarışmalarında aralarında dünya şampiyonluğunun da olduğu birçok derece elde etti. 2012'de 1.90 metreyken kestiği bıyığı sayesinde çok para kazandığını belirten Rüştüoğlu, "Bıyık sayesinde 74 ülkeye gittim. Gittiğim ülkelerde insanlar benimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyordu, yerine göre 50 dolar, 100 dolar ödüyorlardı" dedi.

İlkokul mezunu olan Memili Rüştüoğlu, Göksun'un kırsal mahallelerinden Bozhüyük'te dünyaya geldi. 1985'e kadar müteahhitlik yapan Memili Rüştüoğlu, bir hevesle bıyıklarını uzattı ve o heves 70 yıllık yaşantısına damga vurarak onu dünyaca tanınan biri yaptı. Yaptığı 3 evlilikten 6 çocuğu olan, bıyığı sayesinde Asya'dan Avrupa'ya, Uzakdoğu'dan Afrika'ya kadar birçok ülke gezen Rüştüoğlu, bıyıklarını uzatmaya karar vermesi ve sonrasında yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı.

20 yaşındayken müteahhitlik yapmaya başladığını belirten Rüştüoğlu, "Bıyık bırakmaya 1970'te başladım ama ufaktı. Sonra Ankara'da yarışa girdim ve benim bıyıklarım 45 santimetre geldi. Yani normal bıyık bırakıyordum öyle yarış bıyığı değildi. Bıyık o zaman delikanlılık açısından bırakılıyordu, biz de bırakmıştık. Halkın ilgilisinden dolayı uzatmayı düşündüm ve 1988'te Londra'da, Berlin'de 'Dünya bıyık kralı' seçildim. Londra'da bıyık 1.72 metreydi. 1989'da Almanya Berlin'de 1.82 metreydi bıyığımın uzunluğu. 1-2 senede 10 santimetre uzardı ve en son 1.90 metreye kadar uzattım ve 1.90 metreyken de kestim. 1970'ten 2012'ye kadar bıyıklıydım, sadece 1 kere kestim 80'lerde ondan sonra 2012'ye kadar hiç kesmedim" dedi.

Bıyık beni gezdirdi

Bıyığı sayesinde Türkiye'de ve yurt dışında açılışlara, davetlere ve çeşitli etkinliklere katılmaya başladığını ifade eden Memili Rüştüoğlu, şöyle devam etti:

"Bıyık sayesinde birçok ülkeyi gezdim, reklamlara açılışlara katılırdım ve bıyığım sayesinde çok para kazandım. Bıyık gezdirdi beni, nereye gittiysem onun sayesinde gittim. Bıyık sayesinde 74 ülkeye gittim. Gittiğim ülkelerde insanlar benimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyordu. Günde 800, bin, bin 500 fotoğrafım çekiliyordu. Onların hepsini beleş çektirmem mümkün değildi zaten, mutlaka bir iş yapmam lazım benim gezebilmem için. Benimle fotoğraf çektirebilmek için yerine göre 50 dolar, 100 dolar ödüyorlardı."

