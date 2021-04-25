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'Bizi de vurup gitti' demişti. Gözaltına alındı!

Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı

'Bizi de vurup gitti' demişti. Gözaltına alındı!
25 Nisan 2021 Pazar 09:21

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alındı. Özer sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 66'sı gözaltına alınmış oldu. Firari Fatih Faruk Özer, kız kardeşi Serap Özer ve firmanın muhasebe müdürünün yanı sıra, şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. 

'BİZİ DE VURUP GİTTİ' DEMİŞTİ

Güven Özer daha önce yaptığı açıklamada, “Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım” demişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kripto para #thodex #fatih faruk özer #güven özer
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