Bodo deneyim ve eğlence mağazası

Hediyenin kişiye veriliş amacı nedir? Duygu ve düşünceleri ifade etmek, kimi zaman aşkı haykırmak, kimi zaman özür ifadesi yerine koymak, kimi zaman takdir etmek, kimi zaman teşvik etmek, her ne olursa olsun tek ve temel bir amacı vardır,karşılıksız mutluluk yaratmak

Hediye dendiğinde ilk akla gelen klasikleşmiş birkaç şey vardır, kadınlar için kıyafet, parfüm, ayakkabı, çanta, çiçek, çikolata. Erkekler için ise, gömlek, kravat, cüzdan, kemer gibi eşyalar. Peki zaman ilerliyor, teknoloji ilerliyor ve yaşam şartları değişiyorken hediye gibi önemli bir konuda neden klasiklerde takılıp kalalım ki? Bodo, değişen koşullara uygun sıradışı bir hediye tarzı ile sizlerle, ‘’Deneyim hediye!’’. Sadece koşulların, ihtiyaç ve zevklerin değişmesi bunu gerektirmiyor elbette. Deneyim hediyeler, insanlara faydalı, eğlenceli, unutulmaz zamanlar kazandırıyor. Sevgililer Gününde sevgilinize aldığınız bir kutu çikolatanın bir kısmı yenilecek bir kısmı çöpe gidecek, ancak https://bodo.com/tr/ üzerinden özel tasarım bir hediye kutusu içerisinde göndereceğiniz, ‘’İki Kişi İçin Ormanda Fetbike Bisiklet Turu’’ hediyesi size doğada geçireceğiniz unutulmaz anlar yaşatırken, temiz hava ve aktivite şehrin yoğun temposu arasında muhteşem bir mola olanağı sağlayacak.



Eğlenceli sürprizler

Özel zamanlar insana keyif vermeli ve özel hissettirmeli, peki size hediye edilen bir gömlek hediyeyi aldığınız birkaç dakika dışında en fazla ne kadar süre gününüzü güzelleştirebilir ki? Özel günlerinizi bitmeyen keyifler ile güzelleştirin, Bodo’nun eğlenceli sürprizleri ile. Özel günlerinizdeki buluşmalarda hediyeleşme ve kutlama sırası geçtikten sonra günün tüm önemi bitiyor dimi, ancak Bodo’dan aldığınız bir hediye ile gününüz bu merasimin ardından daha yeni başlıyor olacak. Eşinize doğum gününde sabah erkenden güzel bir kahvaltının ardından Bodo’dan alabileceğiniz ‘’İki Kişilik ATV Turu’’ hediyesini verin, kutunun içerisine yerleştirilen sizin sözlerinizi taşıyan tebrik mektubu ile romantik havadan güzel bir nefes çekin daha sonra hediyenizi Bodo.com adresinden aktive ettikten sonra muhteşem ATV gezisi için kendinizi hazırlayın. Bodo ile bitmeyen mutluluk ve heyecanın kapılarını aralayın. Yıldönümünüzde eşinize bir kadının en çok mutluluk duyacağı tarzda bir hediye sunun, çocukları ve eşiyle paylaşabileceği muhteşem bir hediye, ‘’Özel Adalar Yelken Seyri’’. Dünyanın en güzel hissi, sevdiklerimizin yaşamlarında yarattığımız mutluluklardır. Bu hissi https://bodo.com/tr/ ile en güzel haliyle yaşayın.

Deneyim hediyeler

Yaşamın temel gereği çalışmak, başarı elde etmek ve bunlardan tatmin olabilmektir. Ancak ara sıra bu rutinlerin arasına giren özel günler ve tatiller bize bu temelleri gerçekleştirmek için bize gereken motivasyonu ve inancı sağlar. Yazın 1 hafta başka bir şehirde tatil yapabilmek için tüm yıl çalışır, çocuğunuzun doğum gününde birlikte güzel bir vakit geçirebilmek için fazladan mesai yaparsınız. İşte bu yüzden tüm bu özel günler en iyi şekilde zaman geçirmeyi ve kutlanılmayı hak ediyor. Erkek kardeşinize mezuniyet hediyesi olarak pahalı bir saat almak yerine, stres atıp, rahatlayacağı eğleneceği ve asla unutamayıp, size minnettar kalacağı bir, ‘’Airbus A320 Uçuş Simülatörü’’ hediye edebilirsiniz. Özel günlerinizi Bodo ile güzelleştirin, çünkü siz en iyisini hak ediyorsunuz.