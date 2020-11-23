Bodrum katı yoksa alma!

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğretim görevlisi, 30 yıllık inşaat mühendisi Şeref Alpago, sadece İzmir değil, Türkiye’nin birçok noktasını tehdit eden deprem riskine karşı atılması gereken adımları sıraladı, ezber bozan önerilerde bulundu

Bodrum katı yoksa alma!
23 Kasım 2020 Pazartesi 14:37

Alpago, ev alacak kişilere de “bodrum katına” dikkat etme uyarısı yaptı. Alpago, “Ev alacağınız kişiye, ‘Binada bodrum katı var mı?’ diye sorun. Binada, sağlam zemine doğru ne kadar inerseniz, o kadar iyidir. Bodrum kat, bina için her zaman avantajdır, çelik yelektir. 2-6 kat arasında yapılacak binalara, bodrum kat şartı gelmeli ve emsale sokulmamalı” diye konuştu.

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