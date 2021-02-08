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Boğaziçi protestolarına destek veren üniversiteli Beyza tutuklandı

İzmir'de yaşayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi protestolarına destek veren Twitter hesabından yapılan paylaşımlar yüzünden tutuklandı

Boğaziçi protestolarına destek veren üniversiteli Beyza tutuklandı
08 Şubat 2021 Pazartesi 08:38

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası üniversitede eylemler başlamıştı. Üniversite dışından da birçok kişi bu eylemlere destek vermişti.

Protestocu üniversite öğrencilere destek veren isimlerden biri olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ da bu eylemlere destek verdi. Tutuklu ve gözaltına alınan öğrencilerle ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Beyza Buldağ, bu paylaşımlar yüzünden İzmir'de gözaltına alındı.

Daha sonra İstanbul Adliyesine sevk edilen Buldağ, 'Boğaziçi Dayanışması' isimli hesabı yönettiği gerekçesiyle ‘Suç işlemeye alenen tahrik etme’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından tutuklandı.

Etiketler; #izmir #Boğaziçi Üniversitesi #beyza buldağ #twitter
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