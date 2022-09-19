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Boğaziçi Üniversitesi 140 kişi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 140 personel alımı yapacağını duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi 140 kişi alacak
19 Eylül 2022 Pazartesi 10:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, 140 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 18 Eylül 2022 tarihinden itibaren 15 gün sürecektir.


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