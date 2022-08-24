ÜÇ VİRÜSÜ AYNI ANDA...
ÜÇ VİRÜSÜ AYNI ANDA...
0
FOX TV'DE ŞOK AYRILIK!
FOX TV'DE ŞOK AYRILIK!
0
5 BİN YILLIK MÜHÜR BULUNDU!
5 BİN YILLIK MÜHÜR BULUNDU!
0
GÜLÜMSETEN ANLAR!
GÜLÜMSETEN ANLAR!
0

Boğaziçi Üniversitesi 17 kişi istihdam edecek

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi 17 kişi istihdam edecek
24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:39

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi  Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İlan için başvurular 24 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Arel Üniversitesi akademik personel alacak
Sonraki Haber
Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Komşusunu öldüren kişiden ilginç sözler: Bana ne öldüyse!
Komşusunu öldüren kişiden ilginç sözler: Bana ne öldüyse!
0
Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
Arel Üniversitesi akademik personel alacak
Arel Üniversitesi akademik personel alacak
0
İnternet alışverişlerine yeni düzenleme! O ücreti artık tüketici ödeyecek!
İnternet alışverişlerine yeni düzenleme! O ücreti artık tüketici ödeyecek!
0
O imam bu kez Cem Yılmaz'ı hedef aldı!
O imam bu kez Cem Yılmaz'ı hedef aldı!
0
Antalya'da deprem oldu!
Antalya'da deprem oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.