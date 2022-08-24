Boğaziçi Üniversitesi 17 kişi istihdam edecek

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 17 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca profesör, doçent (devamlı statüde) ve doktor öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan için başvurular 24 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.

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