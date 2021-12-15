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Boğaziçi Üniversitesi 21 kişi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 21 araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi 21 kişi alacak
15 Aralık 2021 Çarşamba 10:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi'ne  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

 

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 15.12.2021
Son Başvuru Tarihi : 29.12.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 05.01.2022
Sınav Giriş Tarihi : 10.01.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 14.01.2022

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