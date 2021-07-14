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Boğaziçi Üniversitesi 25 güvenlik elemanı alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 25 sözleşmeli güvenlik ve koruma personeli alımı yapacağını duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi 25 güvenlik elemanı alacak
14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  4.  maddesinin  (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca; İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere ilanda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ARANAN NİTELİKLER

*  İlgili  Yüksekokulların  Özel  Güvenlik  ve  Koruma,  Savunma  ve  Güvenlik,  Güvenlik, Kamu  Güvenlik  ve  Asayişin  Sağlanması,    Güvenlik  ve  Koruma  ön  lisans  programlarından birinden mezun olmak.
* 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

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Etiketler; #Boğaziçi Üniversitesi #güvenlik personeli
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