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Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlileri alacağını duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
30 Nisan 2022 Cumartesi 11:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

İlan için başvurular 29 Nisan 2022 ile 18 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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