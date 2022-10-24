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Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alacak
24 Ekim 2022 Pazartesi 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

Bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir. Adaylar başvurularını şahsen veya posta yolu ile yapacaktır.


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