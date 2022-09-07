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Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alımı yapacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi bilişim personeli alımı yapacak
07 Eylül 2022 Çarşamba 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

İlan için 7 Eylül 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

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