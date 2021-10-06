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Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 kişi gözaltına alındı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 kişi gözaltına alındı!
06 Ekim 2021 Çarşamba 09:06

Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 kişi gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestoları sürüyor. Pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan ve Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü kesen 60 kişilik gruptan 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir"


Kaynak: DHA
Etiketler; #Boğaziçi Üniversitesi #boğaziçi üniversitesi gözaltı
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