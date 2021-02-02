Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale ve gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süredir devam eden rektör eyleminde dün olaylar çıktı

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve akademisyenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ataması ile rektör olan Melih Bulu'ya karşı eylem yapıyordu.

Dün de gençler saat 17.00'da üniversitenin Güney Kapısı'nda basın açıklaması yapmak istediler. Ancak polis barikat kurdu ve üniversitede olan öğrencilerin dışarı çıkmasını, dışardan gelenlerin de onlarda buluşmasını engelledi.

Bunun üzerine öğrenciler rektörlük binası önünde buluşarak 'Baskılar bizi yıldıramaz, kayyumlar gidecek biz kalacağız' şeklinde sloganlar atmaya başladı.

Polis müdahale etti

Rektörlük önünde toplanan öğrenciler daha sonra polis müdahale etti. Polis müdahalesi sonucunda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen (108), Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden (51) olmak üzere toplam (159) şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır.” denildi.



ÇATILARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ

Kampüs dışındaki öğrenciler Güney Kapısı’ndan üniversite içerisine giriş yapamazken polis ablukasına alınan üniversitenin karşısındaki binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildiği cep telefonu kameralarına yansıdı.