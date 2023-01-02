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Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
02 Ocak 2023 Pazartesi 08:18

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Görevlisi” alınacaktır.

İlan için başvurular 13 Ocak 2023 tarihine kadar sürecektir.


İlanın ayrıntıları için tıklayınız.

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