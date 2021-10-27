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Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 25 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
27 Ekim 2021 Çarşamba 10:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi Fakülteleri  ve  Enstitülerinde  açık  bulunan  Profesör,  Doçent  ve  Doktor Öğretim  Üyesi  kadrolarına  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ilgili  maddeleri,  657  sayılı Devlet   Memurları   Kanunu’nun   48.   maddesindeki   genel   şartları   ve   “Öğretim   Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  maddeleri  ile  “Boğaziçi  Üniversitesi  Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

Üniversitenin öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin  olarak,  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik”in  8.  maddesinin  7.  fıkrasında  belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.


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