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Boğaziçi Üniversitesi personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 40 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
05 Aralık 2022 Pazartesi 11:31

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, ilandaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 40 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 15 gün sürecektir.


İlanın detayları için lütfen tıklayınız.

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