Boğaziçi Üniversitesi personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 40 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, ilandaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 40 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 15 gün sürecektir.



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