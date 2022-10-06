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Boğaziçi Üniversitesi personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
06 Ekim 2022 Perşembe 10:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan ek 2’nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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