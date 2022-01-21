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Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
21 Ocak 2022 Cuma 10:55

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Boğaziçi Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca İstihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, 10 adet sözleşmeli personel alınacaktır.


İlan için başvurular 21 Ocak 2022 ile 4 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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