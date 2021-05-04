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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 kişi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin 31 öğretim üyesi alımı yapacağı açıkladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 kişi alacak
04 Mayıs 2021 Salı 10:30

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür.  Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.


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