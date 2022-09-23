Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kişi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü 54 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitenin Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere ilanda belirtilen unvanlarda 54 (ellidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

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