EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
EN SEVİLEN TÜRK FİLMLERİ...
0
ECE SEÇKİN'DEN TWITTER'DA SERT TEPKİ
ECE SEÇKİN'DEN TWITTER'DA SERT TEPKİ
0
ÇEŞME'DE FESTİVAL ZAMANI
ÇEŞME'DE FESTİVAL ZAMANI
0
DÜNYA BU BEBEĞİ KONUŞUYOR
DÜNYA BU BEBEĞİ KONUŞUYOR
0

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kişi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü 54 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 kişi alacak
23 Eylül 2022 Cuma 10:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitenin Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere ilanda belirtilen unvanlarda 54 (ellidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak
Sonraki Haber
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alımı yapacak
Sınıf öğretmeni, eşini doğrama tahtası ile öldürdü!
Sınıf öğretmeni, eşini doğrama tahtası ile öldürdü!
0
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alımı yapacak
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alımı yapacak
0
Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak
Yüksek Seçim Kurulu 12 bilişim personeli alacak
0
8 ayda 1 milyon 105 bin kişi işten atıldı!
8 ayda 1 milyon 105 bin kişi işten atıldı!
0
Plajda kadınları fotoğraflarını çeken erkek tutuklandı!
Plajda kadınları fotoğraflarını çeken erkek tutuklandı!
0
Cenaze yol kenarında dururken çalışmaya devam ettiler!
Cenaze yol kenarında dururken çalışmaya devam ettiler!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.