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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü 31 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
09 Haziran 2021 Çarşamba 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

 


İlan için son başvuru tarihi 22 Haziran 2021 olarak belirtilmiştir.


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