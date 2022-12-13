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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi personel alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 31 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi personel alacak
13 Aralık 2022 Salı 10:59

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

İlan için başvurular 13 Aralık ile 27 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

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