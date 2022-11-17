Bombalı saldırganın ifadesinde dikkat çeken sevgili detayı!

İstiklal Caddesi'nde bıraktığı bomba ile 6 kişinin ölümüne 81 kişinin de yaralanmasına neden olan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın ifadesi ortaya çıkmaya başladı. Kadın terörist, eski sevgilisi aracılığı ile örgüte girdiğini, bir süre sonra sevgilisinin izini kaybettiğini ancak örgütle bağlantılarını koparmadığını söyledi

Beyoğlu Taksim'deki İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü PKK/ Ypg silahlı terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen Ahlam Albashır tarafından bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Albashır, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in emniyette verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Albashır, polise verdiği ifadede örgütle nasıl tanıştığından eylem günü yaşananlara kadar bütün detayları anlattı. Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "Ypg ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.

ATÖLYE SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Öte yandan Ahlam Albashır ile karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ın kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat Habeş'in de terörle bağlantısı olduğu, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı ve Kobani'den aldığı talimatla Albahsır ve Bilal Hassan'ı evinde misafir ettiği öğrenildi.