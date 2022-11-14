Bombalı saldırı öncesi şüpheli bir kadının kaçışı görüntülendi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi ise yaralandı. Patlama öncesi şüpheli bir kadının bir banka çanta bırakıp olay yerinden kaçması ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.

Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadının caddede hızlı uzaklaşırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.