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Bombalı saldırıda ölenlerin isimleri açıklandı!

Bombalı saldırıda ölenlerin isimleri açıklandı!
14 Kasım 2022 Pazartesi 09:01

Dün akşam İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Yaralılardan 50'sinin taburcu olduğu öğrenildi. Kazada ölen vatandaşların isimleri de açıklandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralı 81 kişiden 39'u hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken bombayı bırakan şahıs sabah karşı gözaltına alındı.

Süleyman Soylu, patlama nedeniyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan ile 3 yaşındaki kızı Ecrin Meydan'ın, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Topkara çiftinin 6 aylık bebeklerini annelerine bırakıp baş başa gezmek için İstiklal Caddesi'ne gittiği öğrenildi.

3 AİLEDEN 2'ŞER KAYIP VAR

3 aileden 2'şer kayıp yaşanan saldırıda 81 yaralının olduğu ve 50 kişinin taburcu edildiği bilgisini paylaşan Soylu, "Bunların bir bölümü kulak çınlamasıyla tedbiren hastanede tuttuğumuz kardeşlerimizdi. Doktorlarımız gidebilirler dedikten sonra hepsi evlerine intikal ettiler. 5 yaralımız şu anda yoğun bakımda. 2 yaralımızın durumu da ağır. Yine diğerleri tedbiren hastanede tutuluyorlar. Onlara da Cenabı Allah'tan şifa diliyorum." dedi.

BAKANLIK ÇALIŞANIYMIŞ

Yusuf Meydan'la 3 yaşındaki kızı Ecrin de patlamada hayatını kaybetti. Meydan'ın Adana'dan kız istemek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Baba ve kızı hafta sonu olduğu için ailesi ile birlikte Taksim'de geziye çıkmıştı. Meydan'ın ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalıştığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #taksim #patlama #ölenler #bomba
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