Borç- alacak kavgasında tüfeğini ateşledi, çevredeki 5 kişi yaralandı; o anlar kamerada

Balıkesir'de Y.C.T. ve kardeşi Ö.F.T., borç- alacak nedeniyle tartıştığı T.K.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, çevredeki 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, kavga anı ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

04 Mart 2023 Cumartesi 10:58

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Toplu Taşıma Merkezi önünde meydana geldi. Y.C.T ve Ö.F.T kardeşler, iddiaya göre, aralarında borç- alacak meselesi bulunan T.K. ile buluştu. Y.C.T., çıkan tartışma sonrası yanında getirdiği av tüfeğiyle rastgele ateç açtı. Olayda T.K. yaralanmazken, durakta otobüs bekleyen M.Ö., E.Ç., Y.Ç., E.K. ve Ş.Ç. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Polis, olay sonrası kaçan Y.C.T. ve Ö.F.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

Önceki Haber
'Banka kasasındaki altın ve paralarımız' çalındı iddiası
Sonraki Haber
7 öğretim görevlisi alınacak
Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
Enkazdan çıkardığı papağan, omzundan inmiyor
0
Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve ‘sır’ oldu
Enkazdan sağ çıkartılıp hastaneye kaldırılan Merve ‘sır’ oldu
0
Çağ Üniversitesi personel alacak
Çağ Üniversitesi personel alacak
0
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
7 öğretim görevlisi alınacak
7 öğretim görevlisi alınacak
0
Annesi, eşi, 3 çocuğu ve kayınvalidesini kaybetti, kayıp kızını arıyor
Annesi, eşi, 3 çocuğu ve kayınvalidesini kaybetti, kayıp kızını arıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.