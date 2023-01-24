Borç yapılandırma paketini Erdoğan açıkladı! 2 bin TL'nin altındaki borçlar siliniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketini açıkladı. Buna göre vergi borcu cezaları kalkacak, taksitli ödeme imkanı getirilecek. Ayrıca 2 bin lirayı aşmayan icralık durumdaki borçlar ve trafik ceza puanları silinecek. İşte pakete dair tüm detaylar...

Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi müjde sıraladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketini açıklayan Erdoğan, uygulamanın detaylarını anlattı. İşte pakete dair tüm merak edilenler...

Vatandaş ve şirketlerin vergi, prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç cezaları kaldırılacak.

Tüm borçlara belirli bir oranda güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacak.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU DA PAKET KAPSAMINDA

Yüksek öğretim kredi borçlarında endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi sağlanacak.

2 BİN TL'NİN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNİYOR

21 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin lirayı aşmayan icralık durumdaki vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklardaki borç cezaları silinecek.

TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNİYOR

Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.