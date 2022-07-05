ÜNLÜ İSİMLER EMNİYETE ÇAĞRILDI
ÜNLÜ İSİMLER EMNİYETE ÇAĞRILDI
0
BU BEBEĞİ GÖRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
BU BEBEĞİ GÖRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER
0
AYI SALDIRISINDAN BÖYLE KURTULDU
AYI SALDIRISINDAN BÖYLE KURTULDU
0
BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
BU POZLARA KİMSE ANLAM VEREMEDİ
0
banner776

Boş arazide ceset bulundu! Başından vurulmuş!

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki boş arazide başından tek kurşunla vurulmuş erkek cesedi bulundu

Boş arazide ceset bulundu! Başından vurulmuş!
05 Temmuz 2022 Salı 11:52

Emek Mahallesi Buse Sokak'tan geçenler, sabah saatlerinde boş arazide bir erkek cesedi gördü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, başından tek kurşunla vurulan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan polis, silah bulamadı. İnceleme sonrası 30-35 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin cesedi, otopsi adli tıp kurumuna gönderildi. Öldürülen kişinin başka bir yerde vurulup, araçla bölgeye getirildiğini düşünen ekipler, olay ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #Darıca #ceset #ölüm
Önceki Haber
Eşini kaçırıp, bir barakaya götürüp, başına da köpek bağladı!
Sonraki Haber
Buca'da kurban denetimi!
Otel odasında öldürülen Nuray'ın arkadaşı o günü anlattı!
Otel odasında öldürülen Nuray'ın arkadaşı o günü anlattı!
0
Ünlü isimler emniyete çağrıldı!
Ünlü isimler emniyete çağrıldı!
0
Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalıp öldü!
Oğlunun kullandığı minibüsün altında kalıp öldü!
0
Annesi kapıyı kilitleyince, balkondan ateş edip öldürdü!
Annesi kapıyı kilitleyince, balkondan ateş edip öldürdü!
0
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 16 kişi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 16 kişi alacak
0
22 öğretim üyesi alınacak
22 öğretim üyesi alınacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.