Boş arazide ceset bulundu!

Bursa'da boş bir arazide 44 yaşındaki Adem Parlak'ın cansız bedeni bulundu. Polis cinayeti çözmek için çalışma başlattı

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün saat 20.00 sıralarından meydana geldi. Alınan bilgiye göre 4'ünca Ay sokak üzerinde bulunan boş bir arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede kasık kısmandan silahla vurulduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin 44 yaşındaki Adem Parlak'ı ait olduğu öğrenilirken, cesedin yakınında da bir tabanca ve bir de boş kovan bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Parlak'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.